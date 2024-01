Giovanili ferraresi a luci ed ombre Bene l’under 17 | cade l’under 15

Leggi su sport.quotidiano

(Di venerdì 26 gennaio 2024)edper le formazionidi Vis 2008. In Divisione Regionale 2, prosegue il momento positivo per il gruppo guidato da coach Dalpozzo, che batte 75-62 Gallo Basket e chiude al secondo posto il girone d’andata: sugli scudi Frigatti e Biolcati, autori rispettivamente di 20 e 19 punti.19 Silver di coach Bacilieri viene invece sconfitta dalla Nazareno Carpi per 75-63, al termine di una partita giocata comunque in maniera positiva dai ragazzi della Vis. Netta affermazione per il gruppo Under 17 Silver, che nel derby cittadino contro la Scuola Basket si impone per 101-50 con ben sei giocatori in doppia cifra, mentre al contrario17 Csi subisce una dura lezione da Stars Sport Insieme (63-16). Scendendo in Under 15 Eccellenza, la Bondi Vis lotta ...