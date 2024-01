Giovani palestinesi | scendiamo in piazza contro i divieti

(Di venerdì 26 gennaio 2024) "inperché abbiamo memoria": lo annunciano su Instagram i, che confermano gli appuntamenti di domani a Milano, Roma, Napoli e Cagliari: "La repressione - scrivono - non ci fermerà". "Rispetto a quello che sta pagando il nostro popolo per la propria libertà questo piccolo atto di disobbedienza civile è un rischio trascurabile, anche considerando che, fino a prova contraria, manifestare è ancora un diritto in Italia".

E' scontro sui cortei pro-Palestina in programma domani, nel Giorno della Memoria. Dopo gli stop annunciati, sale la protesta dei Giovani Palestinesi: che annunciano: "Scenderemo in piazza lo stesso".Il corteo va spostato ad altra data. Questa la decisione della Questura di Roma circa la manifestazione dei palestinesi indetta per domani nel Giorno della memoria.