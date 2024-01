Giorno della Memoria | Mattarella | “Sta tornando l’antisemitismo | ma la Repubblica non lo tollererà”

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Roma, 26 gennaio 2024 – “La storiadeportazione e dei campi di concentramento non può essere separata dalla storia delle tirannidi fasciste in Europa: ne rappresenta il fondamento condotto all’estremo, oltre ogni limitelegge morale che è incisa nella coscienza umana. Con queste parole, un sopravvissuto all’inferno di Auschwitz, Primo Levi, scolpiva, nel 1973, il giudizio sulle radici e sulle responsabilità prime del più grave sterminio, organizzato e programmato ai danni di donne e uomini definiti di razze inferiori, compiuto nella storia dell’umanità“. Lo ha affermato il Presidente, Sergio, in occasionecelebrazione al Quirinale del. “Il più abominevole dei crimini, ...