Giorno della Memoria | Mattarella | “Israele non neghi ad altro popolo diritto a Stato”

(Di venerdì 26 gennaio 2024) “Coloro che hanno sofferto il turpe tentativo di cancellare il propriodalla terra sanno che non si può negare a unila uno”. Lo ha detto oggi Sergiodurante la celebrazione delal Quirinale, alla presenzapresidente del Consiglio Meloni, del presidente del Senato La Russa e di quelloCamera Fontana. Nel suo discorso di fronte ai verticicomunità ebraica e a Sami Modiano, superstite dell’Olocausto, il capo delloha ricordato le parole di Primo Levi: “La storiadeportazione e dei campi di concentramento non può essere separata dalla storia delle tirannidi ...

Roma, 26 gen – Il sindaco di Milano, Beppe Sala , ha reso noto di aver espressamente vieta to ogni manifestazione a favore della Palestina per il 27 ... ()

Clima di alta tensione alla vigilia del Giorno della Memoria. In diverse città italiane sono stati programmati sit-in per sostenere la causa palestinese e c'è grande preoccupazione per la giornata di ...a margine delle celebrazioni della Giornata della memoria, anticipate ad oggi, perché domani, 27 gennaio, cade di sabato, giorno di preghiera del popolo ebraico. "Anche qui registriamo atti di ...La Giornata della Memoria è una ricorrenza internazionale che si celebra il 27 gennaio: alcune frasi e immagini per ricordare la Shoah ...