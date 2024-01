Giorno della Memoria | Mattarella | “Israele ha sofferto | ora non neghi lo Stato a un altro popolo”

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Nel, il Capo delloSergioha voluto utilizzare parole molto forti. Nel salone dei Corazzieri, alla presenzapresidente del Consiglio Giorgia Meloni, del presidente del Senato Ignazio La Russa e di quelloCamera Lorenzo Fontana oltre ad alcuni ministri tra i quali Crosetto, Piantedosi, Sangiuliano, Abodi, il presidente ha ricordato l’orrore dell’Olocausto e citato Primo Levi. Presenti in prima fila anche i verticicomunità ebraica tra cui il presidente Victor Fadlun, Noemi Di Segni, Antonella Di Castro e Mario Venezia alla guida del museo ebraico di Roma. Accanto a loro Sami Modiano, superstite dell’Olocausto. “La storiadeportazione e dei campi di concentramento non può ...

Massa , 26 gennaio 2024 – La Cgil di Massa Carrara sarà in presidio sabato 27 gennaio alle 16 in piazza Betti a Massa per protesta re contro la ... (lanazione)

Il 27 gennaio è dal 2005 il Giorno dedicato alla Memoria delle vittime della Shoah. Un argomento sempre attuale e da non far cadere mai nel ... (dilei)

Roma, 26 gen. (Adnkronos) - "Ci ostiniamo a restare fiduciosi nel futuro dell’umanità. Nella convinzione profonda che un futuro intriso di intolleranza, di guerra e di violenza, non sia il desiderio i ...Roma, 26 gen. (askanews) – “Coloro che hanno sofferto il turpe tentativo di cancellare il proprio popolo dalla terra sanno che non si può negare a un altro popolo il diritto a uno stato”. Lo ha detto ...La Shoah è stato “il più abominevole dei crimini, per gravità e per dimensione – il genocidio di milioni di persone innocenti – commesso a metà dello scorso secolo nel cuore della civile Europa, dove ...