Giorno della Memoria | Mattarella | «Israele ha sofferto | non neghi a un altro popolo diritto a uno Stato»

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha voluto ricordare i "Giusti" per commemorare le vittime della barbarie umana più sanguinosa del ... (ilgiornale)

Il 27 gennaio è dal 2005 il Giorno dedicato alla Memoria delle vittime della Shoah. Un argomento sempre attuale e da non far cadere mai nel ... (dilei)

Vannacci presenta il suo libro a Massa nel Giorno della Memoria - protesta in piazza

Massa, 26 gennaio 2024 – La Cgil di Massa Carrara sarà in presidio sabato 27 gennaio alle 16 in piazza Betti a Massa per protestare contro la ... (lanazione)