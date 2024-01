Giorno della Memoria | cortei pro-palestina | Vichi UAII a Notizie com | “Da Piantedosi scelta saggia di disporre il rinvio”

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Il ministro dell’Interno Matteoha disposto di valutare di spostare le manifestazioni pro-previste per domani, sabato 27 gennaio,. L’invito ai questori arriva dopo le proteste delle comunità ebraiche dei giorni scorsi, che avevano denunciato lo “sfregio alla” attraversoche accusano Israele di genocidio per la tragedia che sta vivendo Gaza da ottobre, proprio nelin sui si ricorda la Shoa. “Trovo che quella disia una decisioneperché ilha una sua connotazione, che è quella di ricordare la strageShoa”. Così, ai nostri microfoni, Celeste ...

Il presidente della Repubblica ricorda la Shoah come «il più abominevole dei crimini, per gravità e per dimensione» e condanna il ritorno ... (vanityfair)

In una circolare del Ministero dell’Istruzione (Ufficio scolastico regionale per il Lazio ) sulla Giornata della Memoria , nel ricorda re le vittime ... (ilfattoquotidiano)

In occasione del Giorno della Memoria , sabato 27 gennaio, in seconda serata speciale TG5 “ Memoria , ora più che mai” . Le anticipazioni In occasione ... (361magazine)

In occasione del Giorno della Memoria , il documentario storie della Shoah in Italia. I Giusti . Il racconto di chi ha messo in pericolo se stesso e la ... (vanityfair)

Conclusa l'assemblea di Lega Serie A odierna il presidente Lorenzo Casini parla in conferenza stampa: "I temi principali sono due. Abbiamo ricevuto, lo avevamo invitato, il presidente Gravina per parl ...Firenze, 26-1-2024 - "Da settimane stiamo denunciando la situazione di Villa Cherubini Prosperius, per la quale abbiamo grande preoccupazione, sia per la situazione finanziaria - di cui non abbiamo ...Se la memoria degli eventi passati resta un valore imprescindibile per ogni Paese e società, questo valore diventa ancora più significante quando ci si avvicina al ricordo di eventi tragici che hanno ...