Giorno della Memoria | Bonessio e Luparelli | “Domani la fiaccolata per ricordare le vittime degli stermini dimenticati”

(Di venerdì 26 gennaio 2024) In occasioneGiornatasabato 27 gennaio, come Alleanza capitolina Verdi-Sinistra, aderiamo alla fiaccolata in programma alle ore 17.30 da Piazza dell’Esquilino a viaZingari organizzata dall’Opera Nomadi del Presidente Massimo Converso insieme a molti altri Comitati e Associazioni per, oltre al massacro del popolo ebraico, tutte leeccidi: Rom/Sinti, omosessuali, transessuali, disabili, religiosi e oppositori politici deportati e sterminati nei campi di concentramento nazisti durante la 2^ Guerra Mondiale. Lo scorso 11 gennaio l’Assemblea Capitolina ha approvato una mozione, presentata a firma dell’Alleanza capitolina Verdi-Sinistra, con cui si chiede ai competenti organi legislativi di ...