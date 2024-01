Giorno della Memoria | al Quirinale Mattarella cita Levi | Shoah legata a tirannidi fasciste

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Si è svolta oggi alla cerimonia di commemorazione del, in occasione del 79° anniversarioliberazione di Auschwitz. Alla cerimonia, presieduta dal presidenteRepubblica Sergio, erano presenti anche la presidente del Consiglio dei ministri Giorgia Meloni, il presidente del Senato Ignazio La Russa, quelloCamera Lorenzo Fontana, L'articolo proviene da Il Difforme.

Pubblichiamo il discorso integrale del presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione della celebrazione del Giorno della memoria al ... (ilfoglio)

Un ciclo di incontri, voci, testimonianze e letture per esercitare il gesto della Memoria : a Roma con Emanuele Di Porto e la graphic novel 16 ... (romadailynews)

«Coloro che hanno sofferto il turpe tentativo di cancellare il proprio popolo dalla terra sanno che non si può negare a un altro popolo il diritto a ... (ilmessaggero)

Milano verso il divieto , Roma deciderà nelle prossime ore. Alla vigilia delle celebrazioni per la Giornata della memoria in Italia crescono le ... (ilfattoquotidiano)

Cerimonia al Colle con il presidente della Repubblica, Meloni e la comunità ebraica. Ha preso il via al Quirinale la cerimonia per il 'Giorno della memoria' alla presenza del Capo dello Stato Sergio ...Lo ha detto Sergio Mattarella celebrando il Giorno della Memoria. «Parole d'ordine, gesti di odio e di terrore sembrano di nuovo affascinare e attrarre, nel nostro Continente ma anche altrove. Su ...