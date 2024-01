Giorno della Memoria | al Padovani di Montalto la proiezione del film “One Life”

Sì alle manifestazioni pro Palestina nelle città italiane, che restano autorizzate, ma non in concomitanza con il Giorno della Memoria . Medio ... (metropolitanmagazine)

Arriva la circolare della pubblica sicurezza: le manifestazioni di sostegno alla causa palestinese sono autorizzate ma non in concomitanza con il ... (secoloditalia)

27 Gennaio 2024 : in occasione del giorno della memoria. Ecco tutte le iniziative Mediaset In occasione del giorno della Memoria, Mediaset si impegna ... (361magazine)

Si apre il trittico di gare sull'Olympia delle Tofane a Cortina. Oggi è il giorno della prima discesa libera ed ovviamente tutta l'attesa in casa Italia è soprattutto per Sofia Goggia. Un rapporto di ...Lo sono stati invece livelli di stress e energia più alti del solito segnalati il giorno precedente, che in questo studio sono risultati collegati a un aumento del 17% della probabilità di avere mal ...Adesso c’è anche una stima. Dopo gli allarmi che facevano prevedere già qualche giorno fa una situazione potenzialmente critica per l’economia della nostra regione. La crisi del canale di Suez, ...