Giorno della Memoria | a Bologna le prove generali della sopraffazione Il corsivo di Cangini

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Piccolo fatto locale emblematico di un grande problema nazionale. Ieri, a, ho partecipato ad un convegno sull’antisemitismo organizzato dai presidenti del Museo ebraico eComunità ebraica locali. Doveva esserci il sindaco del Pd, ma non c’era. Doveva esserci il rettore dell’Alma Mater, ma non c’era. C’era, invece, un consistente presidio di forze dell’ordine a difesa dei relatori e del publico e c’era un manipolo dei collettivi universitari con megafono e striscione. Sullo striscione, la scritta “Il nuovo genocidio è in Palestina…resistenza fino alla vittoria”. Dove la vittoria coincide con la cacciata degli ebrei dal Medio Oriente. Due considerazioni. La prima. A nessun filo-israeliano verrebbe in mente di andare a contestare un convegno organizzato da organizzazioni filo palestinesi, per i filo palestinesi è invece ...