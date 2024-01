Giornata della Memoria Teatro Cometa Off | “Anna Frank Sound” il 29 gennaio | 31 gennaio e 1 febbraio

(Di venerdì 26 gennaio 2024) ASSOCIAZIONE ARIADNE PRESENTA “”: Una riscoperta emozionante dell’anima diregia Valeria freiberg CON CRISTINA COLONNETTI MUSICA DAL VIVO MARCO ZICARI Roma,Off 29.01.24, 31.01.2024, 1.02.2024 ORE 11 In occasione”, la CompagniaA propone tre matinée alOff (29,31e 1) la rappresentazione “– una riscoperta emozionante dell’anima di”. La regia è di Valeria Freiberg, in scena Cristina Colonnetti, la musica dal vivo è di ...

Civitavecchia , 26 gennaio 2024- Come ogni anno, l’Amministrazione comunale di Civitavecchia celebra il Giorno della memoria nel Cimitero di via ... (ilfaroonline)

CAGLIARI, 26 GEN - Saranno in piazza nonostante il divieto imposto dal questore di Cagliari Paolo Rossi "perché nella legge istitutiva della Giornata della Memoria viene spiegato che i valori della ...Castellucci: “Sanità La gente ha necessità di curarsi, sappiamo che ci sono enormi difficoltà per tempi e le liste di attesa” ...Il governo annuncia misure per fermare la protesta Trattori in strada da Amblainville, città a pochi chilometri a Nord di Parigi, a Montpellier, profondo Sud della Francia, è cominciata la grande ...