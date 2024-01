Giornata della Memoria | «Rinviare i cortei pro Gaza»

(Di venerdì 26 gennaio 2024) La linea del Viminale: rischi per l’ordine pubblico. Pronto il divieto per le manifestazioni di domani

Domani ricorrerà la Giornata della Memoria , istituita in Italia con una Legge del luglio 2000 in «ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del ... (linkiesta)

La Lega Serie A ha comunicato gli anticipi, i posticipi e la programmazione delle gare di Serie A fino alla 27^ giornata di Serie A. Di seguito il programma completo con la divisione delle tv che si ...Domani a Tolentino si svolgerà la Giornata della Memoria per commemorare le vittime dell'Olocausto. Saranno presenti diverse istituzioni e scuole, con una mostra e una deposizione di una corona di all ...I granata di Ivan Juric, dopo aver saltato la sfida con la Lazio per via della Supercoppa italiana ... rimani collegato con Toronews per scoprire tutte le news di giornata sui granata in campionato.