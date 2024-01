Giornata della Memoria | Piantedosi chiede invano il rinvio delle manifestazioni pro Palestina Collettivi e giovani palestinesi non lo seguono

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Il ministro dell’Interno Matteoha chiesto di rimandare leproprogrammate per il Giorno. La richiesta, dal Viminale, arriva in una circolare di pubblica sicurezza alle questure eche gli eventi richiesti non avvengano in concomitanza alle commemorazioni «in ricordovittime dell’Olocausto e di coloro che a rischiovita si sono opposti al progetto di persecuzione e sterminio».ha tenuto a precisare nel corsoconferenza stampa tenutasi ieri a palazzo Chigi dopo il Consiglio dei ministri che la scelta è stata fatta indipendentemente dalla situazione in corso a Gaza, «si tratta dei valori sanciti da una legge dello Stato, la ...