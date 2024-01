Giornata della Memoria | Mattarella | “Chi ha sofferto non neghi a un altro popolo il suo diritto a uno Stato”

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Laarriva in un momento buio nella storia d’Israele e delebraico. Quasi 4 mesi fa 1.200 persone sono state massacrate dai miliziani di Hamas, circa 130 rimangono ostaggio del partito armato palestinese, mentre tra i civili di Gaza continua a crescere il numero delle vittimerappresaglia israeliana. Il presidenteRepubblica, Sergio, nel corso delle celebrazioni ha però voluta mandare un suo messaggio al governo di Tel Aviv, affinché questapossa spingere verso una pace duratura, come invocato dalla stragrande maggioranzacomunità internazionale: “Coloro che hannoil turpe tentativo di cancellare il propriodalla terra ...

in occasione della 'Giornata della memoria e del sacrificio degli alpini» il 26 gennaio, ha scelto come fascia oraria l'una di notte per trasmettere il film "La seconda via" di Alessandro Garilli, ..."La Rai vuole ricordare e onorare la storia delle vittime della Shoah. Lo facciamo simbolicamente in questa giornata: quel dolore e quella violenza non possono essere dimenticati, ma condannati con ...