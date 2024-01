Giornata della memoria in Prefettura con i studenti del Liceo ‘Giannone’

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiNella mattinata odierna, si è svolta in, alla presenza delle Autorità civili e militari, la cerimoniaricorrenza del “Giorno”, con la partecipazione deglidelClassico “Pietro Giannone” di Benevento che, attraverso approfondimenti e spunti di riflessione sull’argomento dal titolo “PAROLE, IMMAGINI E MUSICA PER NON DIMENTICARE LA SHOAH” e, coordinati dalla Prof.ssa Teresa Simeone, hanno sottolineato l’importanza del ricordo delle vittime dell’olocausto. L’intervento degli, attraverso la lettura dei brani tematici e la proiezione di brevi filmati, ha rappresentato un profondo momento di riflessione sulle persecuzioni compiute ai danni degli ebrei nel corsoseconda ...