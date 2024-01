Giornata della memoria | a Civitavecchia un omaggio floreale per gli internati

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

, 26 gennaio 2024- Come ogni anno, l'Amministrazione comunale dicelebra il Giornonel Cimitero di via Aurelia Nord. L'appuntamento per ricordare lo sterminio e le persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti è venerdì 27 gennaio alle 11,30. Il sindaco Ernesto Tedesco, con le autorità civili e militari, depositeranno una corona nell'area riservata ai cittadini di origine ebraica. Come da tradizione, un secondo momento di raccoglimento per le vittime dell'Olocausto riguarderà unalla lapide dedicata agli.