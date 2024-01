Giornata della memoria 2024 | per non dimenticare gli orrori del Nazismo

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Ogni anno in tutto il mondo ricordiamo il 27 gennaio la, un evento di estrema importanza storica, fondamentale per riflettere su ciò di cui il genere umano si è reso protagonista e per non rischiare di cancellare ciò che il regime nazista di Adolf Hitler ha fatto tra il 1933 e il 1945. “Shoah”, così la chiamano gli ebrei, è un termine che in ebraico significa “desolazione, disastro, catastrofe”, e che fa riferimento ad una delle pagine indubbiamente più buie (se non la peggiore in assoluto)storia recente. Oswieczim, Poland - May 22, 2023: Auschwitz Birkenau, the extermination camp, Concentration Camp in Poland, Nazis concentration camp, World War II. Death camp. Prison Dorms. Holocaustl. La storia...