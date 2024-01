Giorgia erede di Silvio? Una leader con molti padri nobili ma senza bisogno di imitare nessuno

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Interessante la lunga intervista di Marcello Dell’Utri al Foglio suBerlusconi e il trentennale della fondazione di Forza Italia. Vi traspare la nostalgia dell’amico sincero e la saggezza del politico navigato. Una parte riguarda ancheMeloni, quella dove Dell’Utri la giudica possibiledel Cavaliere e ipotizza un nuovo predellino. “Sefosse ancora qui tra noi suggerirebbe a Meloni di fare un partito unico del centrodestra“. Si potrebbe obiettare che l’esperimento è già stato tentato e non è andata proprio benissimo. E si potrebbe anche far notare che in Fratelli d’Italia è già in atto una trasformazione da partito identitario di destra-destra in rassemblement conservatore con porte aperte a chi crede nel progetto. Fitto e Tremonti, tanto per non fare nomi, vengono dal perimetro ...