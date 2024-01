Giorgetti | ' lo Stato non può scendere sotto 35% di Poste'

(Di venerdì 26 gennaio 2024) "Dobbiamo mantenere il controllo, non possiamoil 35%". Lo afferma il ministro dell'Economia, Giancarlo, a proposito della possibile vendita di quote diitaliane da parte dello. Attualmente la società, quotata in Borsa, vede nell'azionariato il ministero dell'Economia con il 29,26% e Cdp con il 35%.ha risposto ai giornalisti a margine di un convegno sull'Intelligenza artificiale in Borsa a Milano organizzato dalla Fondazione Bruno Kessler.

"E' finita l'era senza regole" Il no al Mes è stato " improprio " per "un membro dell'Unione europea che dopo avere preso un impegno di ratifica, al ... (sbircialanotizia)

'Introdotto da riforma della governance economica europea' (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 26 gen - 'Il governo e' gia' al lavoro per preparare il nuovo piano strutturale di bilancio a medio ...