Giochi del Mediterraneo | il nuovo direttore è il compagno di burraco di Meloni | ecco quanto guadagnerà

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Il Governo ha nominatogenerale deideldi Taranto Carlo Molfetta, 39 anni, ex campione olimpico di taekwondo e indicato dal Fatto Quotidiano come amico della premier Giorgia. Secondo il giornale diretto da Marco Travaglio, Molfetta èdiabituale della presidente del Consiglio con la quale condivide la passione per il. Nel suoincarico dagenerale deidel, l’ex atleta percepirà uno stipendio compreso tra i 150mila e i 200mila euro all’anno. La nomina pare abbia fatto alzare più di un sopracciglio in Puglia. La manifestazione sportiva si terrà infatti nel 2026 a Taranto. A non convincere è l’inesperienza da ...