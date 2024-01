Germania | treni in sciopero fino a lunedì Le conseguenze per l’Italia

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Roma, 26 gennaio 2024 – I macchinisti della Deutsche Bahn, la compagnia ferroviaria tedesca, sono in agitazione per la quarta volta in due mesi. Si tratta dellopiù lungo mai proclamato nelle ferrovie tedesche, che colpisce oltre 7 milioni di viaggiatori e circa 600mila tonnellate di merci che circolano ogni giorno. L’astensione dei lavoratori è cominciata martedì 23 gennaio e durerà29 gennaio, per un totale di sei giorni, che non solo causerà gravi disagi ai passeggeri tedeschi, ma potrebbe avere un impatto anche sul trasporto merci europeo. I ferrovieri chiedono da mesi di ridurre le ore di lavoro e di aumentare gli stipendi, mara non è stato trovato nessun accordo tra i sindacati e la Deutsche Bahn. Loarriva in un momento difficile per la ...