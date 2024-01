Genova | paziente psichiatrica cade da una finestra e muore | rsa sequestrata | non aveva le autorizzazioni

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Unadi 57 anni con una grave patologiaprecipita nel vuoto, per quasi otto metri: è un tragico incidente. La struttura protetta dove era ricoverata con l’autorizzazione dei parenti, però, risulta priva dellerichieste per gestire pazienti non autosufficienti o co