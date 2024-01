Genocidio | la Corte dell' Aja respinge la richiesta di Israele di archiviare il caso

La richiesta di cessate il fuoco a Gaza non compare tra le misure provvisorie chieste dalla Corte Internazionale di Giustizia dell’Aja a Israele , ma ... (ilfattoquotidiano)

«Israele faccia di tutto per evitare il genocidio a Gaza» . È la decisione dei giudici della Corte Internazionale di Giustizia de L'Aja in merito ... (panorama)

Guerra a Gaza - processo a L’Aja : la Corte ordina a Israele di “impedire” il genocidio dei palestinesi

La Corte Internazionale di Giustizia ha ordinato a Israele di “adottare tutte le misure in suo potere per prevenire” il genocidio dei palestinesi e ... (tpi)