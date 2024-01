Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Bergamo. Già miglioral pistacchio2023, e inserito in guida con 2, il giovane e talentuoso Vittorio Baldelli porta l’unica insegna cittadina nell’Olimpo dei. Il suo progetto a tiratura limitata, rispetta tutta l’eleganza delle cultura italiana. Mecca ormai indiscussa del panorama nazionale, inserita in un quartiere popolare in 30 metri quadrati, in piazza Risorgimento 7 a Bergamo, la produzione è a tiratura limitata da quando è nato. A tiratura limitata per esprimere la freschezza assoluta dell’origine del. Macchinari analogici del 1950 e tanti sacrifici. Riaprirà il 3 marzo, e forse ci sarà anche il suo amico Giorgio Armani.