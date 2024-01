Gelato | Cna premia i maestri artigiani al Sigep

(Di venerdì 26 gennaio 2024) ROMA – La Cna Agroalimentare anche quest’anno ha provveduto are igelatierialdi Rimini. Una tradizione che si rinnova dal 2019 nell’ambito del Salone internazionale di gelateria, pasticceria e panificazione artigianale. Quattro le categorie cui vanno i riconoscimenti: Giovane imprenditore, Donna imprenditrice, Innovazione, alla Carriera. Giovane imprenditore del 2024 è Valentina Ferri, titolare della gelateria “Cico Blu” di Ascoli Piceno. La Donna imprenditrice dell’anno in realtà… sono due. Si tratta di Caterina Pasquale e Marsida Baku, titolari della gelateria “Sanmarco” di Prato. La loro è una storia esemplare. Dipendenti di una gelateria che il proprietario era intenzionato a cedere, nel 2019 hanno compiuto il grande passo: da dipendenti a titolari. Evitando oltre tutto che una ...

