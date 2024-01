Gaza | possibile accordo per il cessate il fuoco Gli aggiornamenti

(Di venerdì 26 gennaio 2024)per ilil. Gli ultimie le parole di Antonio Tajani Si fanno sempre più insistenti le voci su unper ililda parte di Israele su. Questo garantirebbe una tregua e il successivo intervento umanitario alla popolazione stremata da oltre cento giorni con bombardamento. Solo nelle ultime 24 ore sono morte 183 persone mentre 377 sono rimaste ferite. In totale, secondo quanto riportato dal ministero della Salute sarebbero più di 26.000 i morti nella Striscia didal 7 ottobre dello scorso anno. mentre sono 64.487 i feriti. Da parte israeliana non si placa la protesta dei parenti degli ostaggi, giunta ...

Il Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu in un discorso televisivo ha detto che Israele sta combattendo su "tutti i fronti" in una guerra ... (ilgiornaleditalia)

L'Aia pronta a deliberare sulle accuse mosse contro Israele È prevista per oggi la sentenza provvisoria della Corte di giustizia internazionale su possibili misure da adottare per sospendere ...