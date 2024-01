Gaza | intensa battaglia a Khan Younis | uccisi decine di miliziani di Hamas

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Attesa sentenza Corte internazionale di giustizia su accusa a Israele per genocidio. Familiari ostaggi bloccano aiuti a Kerem Shalom per terzo giorno Intense battaglie a, la seconda città più grande della Striscia di, secondo le ultime news sulla guerra di oggi, 26 gennaio 2026. Qui, si legge in una nota delle Forze

La fase 'intensiva' dei combattimenti nel sud di Gaza ' finirà presto' , stima ora Israele, in un momento in cui l`amministrazione di Hamas nella ... (247.libero)

E' così partita in tutta Italia ma soprattutto Campania, in stretta collaborazione con il Compartimento Polizia Stradale per la Campania e la Basilicata, un'intensa attività di controllo dei veicoli ...(Adnkronos) – Intense battaglie a Khan Younis, la seconda città più grande della Striscia di Gaza, secondo le ultime news sulla guerra di oggi, 26 gennaio 2026. Qui, si legge in una nota delle Forze d ...Gaza, 26 gen. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) - Almeno 14 palestinesi sono morti la scorsa notte dopo una serie di bombardamenti dell'esercito israeliano nella parte centrale della Striscia di Gaza, anch ...