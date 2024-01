Gavardo | esplode colpi di fucile e si barrica in casa | arrivano le forze speciali

Leggi su ilgiorno

(Di venerdì 26 gennaio 2024)(Brescia) – Momenti di tensione questa sera – giovedì 25 gennaio – adove è in corso una delicata operazione di mediazione da parte dei carabinieri del Comando provinciale di Brescia. In serata, difatti, un uomo di 74 anni residente nella frazione di Sopraponte diha prima esploso alcunidie poi si èto in. Isono stati diretti dalla sua abitazione verso l’esterno e per fortuna non hannoto nessuno. L’intervento dei carabinieri, che stanno operando anche con le loroe un mediatore, è stato immediato. Tutte le strade vicine alladell’uomo sono state chiuse per evitare pericoli per la popolazione. L’uomo ...