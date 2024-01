Gasperini | «Udinese squadra di valore | sarà una gara difficile»

Insieme ai nostri 788 partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni sul dispositivo dell'utente, come gli ID univoci nei cookie, per il trattamento dei dati personali. È possibile accettare o ges ...Gasperini rinuncia a Koopmeiners per un taglio rimediato in allenamento e al suo posto gioca Miranchuk che si posiziona sulla trequarti. Lookman, invece, è ancora impegnato in Coppa d'Africa avendo ...Il tecnico dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, ha compiuto 66 anni venerdì e si aspetta un omaggio dai suoi giocatori, che sabato scenderanno in campo al Gewiss Stadium contro l’Udinese. "Per me ...