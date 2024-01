Gangwon 2024 | Noemi Libralesso nona e John Bernardi decimo nelle mass start dello speed skating

Leggi su oasport

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Si chiude il programmaai Giochi Olimpici Invernali Giovanili, in corso a, in Corea del Sud:tra le donne esi classificatra gli uomini. Ori ai Paesi Bassi al femminile ed alla Germania al maschile. Nellafemminile si registra la doppietta neerlandese, con Angel Daleman oro a quota 33 e Jasmijn Veenhuis argento con 21, mentre completa il podio la cinese Liu Yunqi, bronzo a quota 10. Entrambe le azzurrine impegnate raggiungono la finale, dove però non raccolgono punti:...