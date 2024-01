Gangwon 2024 | l’Italia esce ai quarti nel Team Event Medaglia d’oro per l’Austria

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Non arriva l’ultimo guizzo delnelche chiudeva il programma dello sci alpino ai Giochi Olimpici Giovanili Invernaliin corso di svolgimento a(Corea del Sud). La coppia azzurra chiude al sesto posto, dopo essere stata eliminata aidi finale dagli Stati Uniti.d’0ro che va aldi Maja Waroschitz e Florian Neumayer, con il Wunderche trova così il terzo alloro dallo sci alpino in questa olimpiade giovanile. Coppia austriaca che ha sconfitto in finale la Svezia (2-2, 23 centesimi meglio la somma dei tempi degli europei continentali), con il duo Astrid Hedin e Elliot Westlund che si mette al collo uno splendido argento. Completa il podio la Finlandia, formata dalla coppia Amelie ...

Si chiude il programma dello speed skating ai Giochi Olimpici Invernali Giovanili 2024 , in corso a Gangwon , in Corea del Sud: nelle mass start Noemi ... (oasport)

In gara con Camilla Vanni e Pietro Scesa, l'Italia si è dovuta fermare nei quarti di finale al termine del confronto con gli Stati Uniti (Annika Hunt e Jevin Palmqvist), concluso sul due pari ma con ...Il giovane sciatore sammarinese Mattia Beccari si classifica al 37° posto nello slalom speciale alle Olimpiadi invernali giovanili a Gangwon, in Corea. Nonostante le difficoltà della pista, Beccari è ...