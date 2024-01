Galeone | «Vogliono copiare la costruzione dal basso di Guardiola | ma dai Bravo Mazzarri a cambiare»

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Giovanniintervistato dalla Gazzetta dello Sport.ha compiuto 83 anni. Fra un acciacco e l’altro, è sempre un conversatore brillante e resta un tecnico noto per il calcio-champagne. «Per la verità mi stanno riconoscendo più meriti adesso di quando allenavo». «Il problema di Arrigo (Sacchi, ndr) è che lo copiano e non sono bravi a farlo. L’oscurantismo del calcio italiano, io lo chiamo così. Tutti a giocare in trenta metri, un disastro, non si vedeva più il gioco. E poi ladelche è andata di moda con… possiamo parlarne?». Parliamone.«La cosa buona è che ora è già un po’ finita nel dimenticatoio. Non si puòtutto, ci sono dei pezzi unici, per fortuna. Eha fatto bene a. È stato ...