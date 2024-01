Gabry Ponte fa ballare il Forum “Sotto la consolle ci sarà anche la mia piccola Alice”

Leggi su ilgiorno

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Assago (Milano) – “Storicamente i deejay appartengono ai club, quindi ero molto perplesso sulla possibilità di debuttare in un grande spazio come il– ammette, domani sera ad Assago per il popolo del dancefloor –. Poi ho pensato che oggi la presenza in luoghi come stadi e arene è abbastanza sdoganataper chi fa il mio mestiere e mi sono lasciato convincere. Mi sono buttato ed è andata bene, visto che abbiamo esaurito lo show con largo anticipo”. Il luogo fa la musica? “A volte. In un club alle 2 di notte ci sono soprattutto giovani a cui piacciono cose un po’ più dure, mentre in piazza devi puntare su soluzioni più mainstream, crossover, trasversali. Pure il Paese in cui ti esibisci fa la musica: in alcuni, come l’Olanda, l’elettrodance ha grande popolarità e passa regolarmente sui ...