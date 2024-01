Futuro Zielinski | De Laurentiis svela tutto | attacco all’agente del polacco

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Aurelio De, ai microfoni della stampa presente, al termine dell’assemblea della Lega Serie A, ha rilasciato alcune dichiarazioni su. Il presidente del Napoli ha voluto chiarire alcune situazioni riguardo aldi alcuni calciatori e della panchina partenopea. Quest’ultima non sembra essere destinata a rimanere di Walter Mazzarri che, nonostante la grande dedizione e il plateale affetto che il tecnico toscano prova nei confronti della maglia azzurra, non ha dato i frutti sperati. A prendergli il posto, però, non sarà nemmeno Josè Mourinho, il quale non rientra nei piani progettuali della società. I tifosi del Napoli, dunque, sono destinati a salutare un beniamino, un goleador, un uomo scudetto: Victor Osimhen. Le sue ultime dichiarazioni hanno parlato chiaro e Deha confermato la sua ...