Futuro Ostigard | cambia tutto | ultim’ora a sorpresa

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Il Napoli è vicinissimo alla chiusura del suo quinto colpo di mercato, si tratta di Nehuen Perez, difensore argentino. Dopo: Mazzocchi, Traorè, Ngonge e Dedoncker, il Napoli sarebbe prossimo a chiudere anche per Nehuen Perez dell’Udinese. L’argentino, ex Atletico Madrid, dovrebbe essere il prescelto per la difesa di Walter Mazzarri, alla ricerca di un centrale difensivo per il proprio pacchetto arretrato. Un indizio in più a confermare il cambio modulo ormai avvenuto, un passaggio, quello alla difesa a 3, che ha portato i campioni d’Italia in carica a giocarsi la Supercoppa sino al 91esimo in Arabia Saudita, nonostante l’inferiorità numerica sopraggiunto a 30 minuti dal termine. Napoli –: la novità di serata spiazza il norvegese Perez dovrebbe accasarsi al Napoli per 18 milioni, 16 di parte fissa più due di bonu. Un’operazione esosa, importante, al pari di ...