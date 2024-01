Furto aggravato in spogliatoio | Demba Seck risarcisce arbitri e giocatori derubati e viene prosciolto

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 26 gennaio 2024), giocatore del Torino adesso al Frosinone, è statocon “non luogo a procedere” per l’accusa diindal giudice del Tribunale di Ravenna. La decisione arriva in seguito al ritiro della querela da parte di arbitro, guardalinee, presidente di un club e, secondo l’accusa, dal giocatore adesso in Serie A, in un paio di casi, come riferisce Il Resto del Carlino, con risarcimento chiesto al calciatore e ottenuto. La vicenda risale al 7 aprile 2019, quando dallodello stadio di Massa Lombarda furono portati via 460 euro., all’epoca dei fatti diciottenne, giocava per l’Imolese, ma quel giorno il Massa ospitava il ...