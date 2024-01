Furgone contro un camion a Gioia del Colle | un morte e due feriti

Leggi su thesocialpost

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Drammatico incidente stradale sulla statale 100 all’altezza didel, in direzione Taranto. Lo sè avvenuto la mattina del 26 gennaio e ha coinvolto un mezzo di servizio di una ditta che si occupa di manutenzione stradale con tre operai a bordo, che stando alle prime ricostruzioni avrebbe tamponato unfermo a bordo carreggiata. L’impatto è stato violentissimo e ha provocato un bilancio di un morto e due, trasportati d’urgenza all’ospedale di Venere di Bari e al Miulli di Acquaviva delle Fonti. Sul posto la Polizia stradale e i Vigili del Fuoco: i rilevamenti faranno chiarezza nelle prossime ore sulle cause dell’incidente. Nel frattempo, il tratto di strada dove si è verificato lo sè stato chiuso al traffico, con notevoli disagi per la viabilità ...