FUJIFILM | i vincitori del GXF Challenge 2023

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di venerdì 26 gennaio 2024)Global ha scelto i 15 progetti, e i relativi autori, del GFX, scopriamo insieme il progetto di Vanessa Vettorello, artista italiana Per l’edizionesono arrivate oltre 2.000 domande da tutto il mondo. La selezione si è svolta nel corso di tre momenti, nell’arco di due mesi. Le prime due fasi sono state compiute a livello regionale, mentre quella finale è stata completata a livello globale con l’aiuto dei cinque giudici ospiti. Tra i cinquedel Global Grant Award c’è l’italiana Vanessa Vettorello, premiata per il progetto “Stella errante”, oltre a Jodi Windvogel (Sudafrica) con The body at Risk, Juan Carlos Reyes (Messico) con Guardians of Mother Language, Markus Naarttijärvi (Svezia) con Hinterland e Shina Peng (Taiwan) con ...