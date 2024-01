Ft | ' compagnie di navigazione cinesi puntano su Mar Rosso'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Diversedihanno redistribuito le loro navi per servire il Mare il Canale di Suez, in quello che gli analisti hanno definito come un tentativo di sfruttare la percepita immunità della Cina dagli attacchi Houthi che, cacciando la gran parte degli altri operatori dall'area per i legami con Israele, hanno dichiarato di agire a sostegno dei palestinesi di Gaza durante la guerra Israele-Hamas. Queste lineepiù piccole, scrive il Financial Times, "servono porti come Doraleh a Gibuti, Hodeidah nello Yemen e Jeddah in Arabia Saudita, che hanno tutti dovuto affrontare grandi cali di traffico".