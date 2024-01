Frosinone | Soulé rifiuta l’Arabia | “no” all’Al-Ittihad che offriva 30 milioni

Leggi su sportface

(Di venerdì 26 gennaio 2024) In queste ore Matias Soulè è al centro delle principali notizie di calciomercato. Il talentuoso argentino del, ma di proprietà della Juventus, ha infatti respinto le ricche offerte del club arabo dell’Al-che si era spinto a offrire anche 30per il cartellino. Il giovane giocatore però non ne ha voluto sapere, preferendo la permanenza in Italia e in Europa alle cifre monstre che circolano nella Saudi Pro League.quindi non diventerà un compagno di squadra e di Benzema e Kanté, due tra coloro che nei mesi scorsi hanno accettato la corte dell’Al-. Questo non significa che il futuro disia sicuramente italiano. Nei giorni scorsi il direttore sportivo del, Guido Angelozzi, ha ammesso: “E’ un calciatore attenzionato, ...