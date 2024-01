Frode miliardaria al fisco | decine di indagati in tutta Italia

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Centoquaranta società fantasma e un maxi sequestro da 350 milioni di euro: la guardia di finanza ha scoperto una maxi-alda quasi 2 miliardi di euro. Nel corso dell’operazione Fast & Clean voluta dalla Procura di Ancona, i berretti verdi hanno eseguito oltre 30 perquisizioni nelle province di Milano, Varese, Brescia, Monza, Padova, Firenze e Ragusa, nei confronti di 85perfiscale. I finanzieri di Ancona hanno scoperto fatture false per 1,7 miliardi. Migliaia di imprese non versavano le imposte e trasferivano il denaro all’estero. L’attività investigativa, che portò ai primi sequestri e perquisizioni nell’aprile del 2023, aveva preso spunto da un controllo sue antiriciclaggio nei confronti di un imprenditore cinese. Si trattava di un terzista del distretto ...

Per la settimana dal 15 al 21 gennaio segnalati 685.000 casi. Abruzzo e Campania le regioni più colpite In Italia l'influenza colpisce meno, ma non molla, e tra i bimbi under 5 si registra una lieve ...Tragedia sfiorata, la vettura ha travolto tavolini e sedie fermandosi a pochi centimetri dalla vetrata del locale ...