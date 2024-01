Frode fiscale da 2 miliardi e 85 indagati | soldi ripuliti con 140 imprese fantasma

(Di venerdì 26 gennaio 2024) SENIGALLIA - Due anni di indagini per stanare un giro di fatture false da quasi duedi euro tra la Cina e l?Italia. Sono i numeri con cui si presenta Fast&Clean, la...

ANCONA - 1,7 miliardi di euro in fatture false, 30 perquisizioni in tutta Italia , 85 indagati e e 350 milioni sequestrati: sono i numeri imponenti di ... (corriereadriatico)

La Lega Senigallia e quella provinciale plaudono all’azione delle Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Ancona che hanno scoperto un’evasione fiscale di circa 2 miliardi di euro che, partita dalle ...Scudo che, ovviamente, non vale in caso di frode. Nell’ultima manovra il governo ha anche ...Gli algoritmi poi, determineranno delle liste di contribuenti in base al rischio fiscale, ossia al rischio ...Tutto è nato da una misteriosa fattura che un genovese ha mostrato alla Guardia di finanza ...