Frescobaldi e il castello | Cantina e piscina all’asta I vigneti restano a noi

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Lambertoconserva ancora il ricordo e le emozioni dell’incontro in Vaticano con Papa Francesco e gli imprenditori del vino. "Mi sono sentito un po’ santo - racconta divertito -. Qualche anno fa papa Francesco venne a Firenze, mangiò alla mensa della Caritas e noi gli mandammo del vino della Gorgona, quello fatto dai detenuti. Abbiamo delle foto del papa con quelle bottiglie di vino. Io gliel’ho ricordato nella visita di lunedì, il papa è stato davvero brillante nel discorso agli imprenditori del vino. ’Ora non crediate che io sia un grande bevitore’ ha detto scherzando. La sera, nel corso della cena dei quattro calici, uno dei quattro vini serviti era quello della Gorgona. E ha avuto successo". Ma più che della visita in Vaticano è la vicenda deldi San Donato in Perano, da tempogiudiziaria, che ha ...

La vendita di San Donato in Perano per 3,2 milioni. "Abbiamo aiutato il Tribunale con la covendita. Altrimenti sarebbe arduo trovare un acquirente" .L’8 aprile in calendario il nuovo incanto per il complesso a San Donato in Perano. Anche la cantina storica, rilevata dai Frescobaldi, in vendita ...