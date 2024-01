Francia | Corte Suprema si pronuncia contro alcuni articoli della legge sull’immigrazione

Giornata cruciale per la protesta degli agricoltori in Francia. Mentre sale l’attesa per gli annunci che il primo ministro Gabriel Attal dovrebbe fare oggi per calmare le contestazioni, il movimento ...Nel 2023 Villa Franciacorta si è affermata protagonista indiscusso nel panorama enologico, riscuotendo significativi riconoscimenti nazionali e internazionali ...In volume diminuzione del 3,4% e aumento in valore del 2,8%. Giudizio positivo dal Consorzio: «Nonostante la ridotta disponibilità di prodotto in cantina, dovuta alla scarsa resa delle vendemmie 2019 ...