Francesca Fialdini racconta attraverso sei storie i disturbi alimentari tra i giovani Il Professor Leonardo Mendolicchio offre un aiuto anche alle famiglie

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Isono ancora al centro del dibattito. Per contrastarli il governo ha stanziato 10 milioni di euro per l’anno in corso. Risorse importanti ma forse non sufficienti per un disturbo che continua a registrare un aumento. È dedicato a questo importante tema “Nella tana del coniglio”, edito da Rai Libri, il nuovo libro di, inviata, conduttrice e autrice. Da cinque edizioni conduce su Rai 3 “Fame d’amore”, il programma dedicato al racconto didel comportamento alimentare e altre espressioni di disagiole. È quindi una voce autorevole per affrontare questo tema così delicato. ...