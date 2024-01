FOTO Vigili del Fuoco | esercitazione al cantiere dell’Alta Velocità

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoIdeldi Avellino, nei giorni scorsi sono stati impegnati in unapropedeutica presso il“GI01” di Grottaminarda per la costruzione di una galleria per la linea ferroviariavelocita che da Napoli porta a Bari. Nell’ipotesi di un evento di emergenza incidentale durante la fase di scavo in galleria, si sono volute testare le componenti specialistiche deidelquali il S.A.F. (speleo – alpino – fluviale), T.A.S. (topografia – applicata al soccorso), U.S.A.R. (urban – search – and – rescue). La simulazione, seguita da due funzionari del Comando di Avellino, ha visto il recupero di due operai rimasti feriti durante le operazioni di scavo del tunnel, nel cuore della galleria, testando la ...