FOTO Internati in Irpinia durante la Shoah | Medaglie d’Onore

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Tempo di lettura: 7 minutiUn 26 gennaio nel segno del ricordo ma soprattutto della seria riflessione per le nuove generazioni per difendere i lavori della nostra Democrazia , quella che ha vissuto la città di Avellino per commemorare il Giorno della Memoria e le vittime dell‘Olocausto. La cerimonia, come di consueto, si è svolta presso il Salone degli Specchi della Prefettura, alla partecipazione, oltre che delle più alte cariche civili e militari, anche degli studenti del territorio. Nel corso dell’evento il Prefetto Paola Spena ha consegnato, unitamente ai Sindaci dei Comuni interessati, 14, onorificenze ufficiali conferite con Decreto del Presidente della Repubblica, a coloro che per lungo tempo furononei tre campi di concentramento che nel 1940 vennero aperti a Solofra, Monteforte Irpino, e Ariano ...