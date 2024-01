FOTO “Giovani | testimoni del futuro senza dimenticare il passato”

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Tempo di lettura: 4 minuti“Siete voi idel. E’ affidato a voi il compito di difendere la memoria, perchè nessuno dimentichi l’orrore di questa tragedia e non si ripeta una simile violenza”. E’ il messaggio consegnato dalla storica Gaetana Aufiero, ospite questa mattina dell’Ic Aurigemma, nell’ambito della manifestazione “Il baule dei ricordi”, promossa per celebrare il Giorno della Memoria. E’ la professoressa Paola Romano, coordinatrice dell’evento, a sottolineare come questa iniziativa nasca dalla volontà di “sensibilizzare le coscienze, ricordare quanto accaduto attraverso il racconto e l’esercizio quotidiano perchè la lotta contro ogni forma di discriminazione diventi impegno concreto”. A rivivere nelle parole lette dagli allievi, estratte da un suggestivo baule posizionato sulla scena, tra pergamente e documenti antichi, le ...

