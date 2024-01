Forza Italia spegne 30 candeline e celebra i successi di Silvio Berlusconi

Ora Lollobrigida non chiude: "Bardi ha governato bene". Resta il "no" al terzo mandato e il pressing sul Veneto (ilgiornale)

Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri Antonio Tajani in collegamento a "Mattino Cinque News", in occasione dei 30 anni dalla fondazione di Forza Italia. "Ne abbiamo altri ...Roma, 26 gen - "‘L'Italia è il Paese che amo’. Con queste parole Silvio Berlusconi annunciava la sua discesa in campo dando vita a Forza Italia. Da allora sono trascorsi 30 anni e tante sono state le ..."L'Italia è il Paese che amo". Con queste parole Silvio Berlusconi annunciava la sua discesa in campo dando vita a Forza Italia. Da allora sono trascorsi 30 anni e tante sono state le battaglie ...